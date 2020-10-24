ФОТО | В Сууре-Яани сгорел заброшенный дом

Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 21:47. По прибытию пожарных на место происшествия, из крыши дома виднелись языки пламени.

В доме никого не было. Пожар потушили примерно за час.

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