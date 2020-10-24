24.10.2020, 08:47

ФОТО | В Сууре-Яани сгорел заброшенный дом

 (3)
EST 2
Galerii: 22 pilti
Suure-Jaanis põles elumaja Foto: Kenno Soo

Вчера вечером в Вильяндимаа в городке Сууре-Яани сгорел заброшенный дом.

Сообщение о пожаре в Центр тревоги поступило в 21:47. По прибытию пожарных на место происшествия, из крыши дома виднелись языки пламени.

В доме никого не было. Пожар потушили примерно за час.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: