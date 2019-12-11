11.12.2019, 07:09

ФОТО: В страшном пожаре в Тарту погибла семья из пяти человек: отец, мать и трое детей


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Tartus hukkus tules viieliikmeline pere Foto: Päästeamet

Вчера поздно вечером в районе Ихасте в Тарту загорелся двухэтажный жилой дом, в результате чего погибло пять человек.

В центр тревоги позвонил сосед. Он сообщил, что в доме живет семья с детьми. Спасатели прибыли на место за несколько минут. Сразу же войти в здание не удалось, так как огонь распространялся молниеносно.

После того, как пожарные "обуздали" огонь снаружи, они вошли в дом и обнаружили в нем тела пяти человек, из которых трое — детей.

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