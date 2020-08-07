07.08.2020, 15:45
ФОТО: В столкновении Opel и BMW на шоссе Таллинн-Тарту пострадали два человека
Сегодня во второй половине дня на шоссе Таллинн-Тарту возле Мустла произошло столкновение двух автомобилей.
Сегодня во второй половине дня на шоссе Таллинн-Тарту возле Мустла произошло столкновение двух автомобилей.
По данным полиции, на 64 км шоссе Таллинн-Тарту столкнулись автомобили Opel и BMW.
По предварительным данным, пострадали два человека. Движение на месте нарушено.
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