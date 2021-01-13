ФОТО: В столкновении микроавтобуса и внедорожника пострадала женщина

Вчера в Тартумаа столкнулись микроавтобус и внедорожник.
12 января в 17:02 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Эрала в Тартумаа столкнулись микроавтобус и внедорожник.
К прибытию спасателей люди самостоятельно выбрались из машин. Одну женщину на скорой доставили в больницу. Спасатели ликвидировали опасность возгорания и освободили дорогу для движения.
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