ФОТО: В столкновении микроавтобуса и внедорожника пострадала женщина

12 января в 17:02 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в деревне Эрала в Тартумаа столкнулись микроавтобус и внедорожник.

К прибытию спасателей люди самостоятельно выбрались из машин. Одну женщину на скорой доставили в больницу. Спасатели ликвидировали опасность возгорания и освободили дорогу для движения.