ФОТО: В столкновении легковушки и грузовика в Ляэне-Вирумаа погибла женщина

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Сегодня утром произошла тяжелая авария в деревне Ваянгу волости Тапа на дороге Ярва-Яани — Тамсалу — Кулленга, где столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Погибла управлявшая легковушкой женщина.