ФОТО | В столкновении грузовика и легковушки тяжело пострадал водитель
В произошедшей сегодня утром на шоссе Таллинн-Пярну-Икла аварии тяжело пострадал 39-летний мужчина.
В произошедшей сегодня утром на шоссе Таллинн-Пярну-Икла аварии тяжело пострадал 39-летний мужчина.
Сегодня около 7:30 Центр тревоги получил сообщение, что на 169 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись грузовик Mercedes-Benz и легковой автомобиль Škoda.
По первоначальным данным, ДТП произошло, когда выезжавший со стороны Хяэдемеэсте на главную дорогу автомобиль Škoda не уступил дорогу ехавшему в сторону Пярну по главной дороге грузовику. Находившийся за рулем легковушки 39-летний мужчина тяжело пострадал, и скорая помощь доставила его в больницу.
Также, по первоначальным данным, у водителя легковушки не был пристегнут ремень безопасности. Для выяснения более точных обстоятельств ДТП начато делопроизводство. 43-летний водитель грузовика не пострадал.
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