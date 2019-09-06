ФОТО | В столкновении грузовика и легковушки тяжело пострадал водитель

Сегодня около 7:30 Центр тревоги получил сообщение, что на 169 километре шоссе Таллинн-Пярну-Икла столкнулись грузовик Mercedes-Benz и легковой автомобиль Škoda.

По первоначальным данным, ДТП произошло, когда выезжавший со стороны Хяэдемеэсте на главную дорогу автомобиль Škoda не уступил дорогу ехавшему в сторону Пярну по главной дороге грузовику. Находившийся за рулем легковушки 39-летний мужчина тяжело пострадал, и скорая помощь доставила его в больницу.

Также, по первоначальным данным, у водителя легковушки не был пристегнут ремень безопасности. Для выяснения более точных обстоятельств ДТП начато делопроизводство. 43-летний водитель грузовика не пострадал.