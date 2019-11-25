25.11.2019, 07:31
ФОТО | В столкновении двух автомобилей в Ласнамяэ пострадал один человек
В воскресенье во второй половине дня произошло ДТП в Ласнамяэ, где столкнулись два легковых автомобиля.
В воскресенье во второй половине дня произошло ДТП в Ласнамяэ, где столкнулись два легковых автомобиля.
ДТП произошло в 13:49 на Линнамяэ теэ. Согласно первоначальным данным, автомобиль Toyota, которым управляла 42-летняя женщина, направлялся по Линнамяэ теэ в сторону Прийсле, когда произошло столкновение с Honda, повернувшим с боковой улицы Муху. За рулем Honda находилась 60-летняя женщина.
В ДТП пострадала водитель Toyota, ее доставили в больницу. 16-летний пассажир не пострадал. Оба водителя были трезвыми и имели права соответствующей категории.
Точные детали выявит производство.
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