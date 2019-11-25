ФОТО | В столкновении двух автомобилей в Ласнамяэ пострадал один человек

ДТП произошло в 13:49 на Линнамяэ теэ. Согласно первоначальным данным, автомобиль Toyota, которым управляла 42-летняя женщина, направлялся по Линнамяэ теэ в сторону Прийсле, когда произошло столкновение с Honda, повернувшим с боковой улицы Муху. За рулем Honda находилась 60-летняя женщина.

В ДТП пострадала водитель Toyota, ее доставили в больницу. 16-летний пассажир не пострадал. Оба водителя были трезвыми и имели права соответствующей категории.

Точные детали выявит производство.