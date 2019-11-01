01.11.2019, 18:26
ФОТО | В столкновении двух автомобилей пострадал ребенок
В пятницу в 16.30 в Ярвамаа в Сейдла столкнулись две легковые машины.
В пятницу в 16.30 в Ярвамаа в Сейдла столкнулись две легковые машины.
Двигавшийся по шоссе Пярну - Раквере в сторону Пайде Nissan начала поворачивать направо, когда ехавший сзади другой Nissan не заметил этого и врезался во впереди идущий автомобиль.
Если в первой машине был только водитель, то во второй находились еще двое детей, один из которых получил легкие травмы.
По словам представителя полиции, оба водителя были трезвыми.
По всей видимости, причиной аварии стали невнимательность и неправильно выбранная дистанция.
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