ФОТО | В столичном доме на улице Кауна найден труп мужчины

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Politsei Kauna 3 maja ees Tallinnas Foto: Hendrik Osula

Сегодня после обеда в полицию обратился обеспокоенный человек, который некоторое время не мог связаться со своим близким и не знал о его местонахождении.