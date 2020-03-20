ФОТО | В столичном доме на улице Кауна найден труп мужчины

Сегодня после обеда в полицию обратился обеспокоенный человек, который некоторое время не мог связаться со своим близким и не знал о его местонахождении.
Полиция проверила место жительства мужчины, который не выходил на связь.
У прибывших на место полицейских возникло подозрение, что мужчина может находиться в своей квартире и нуждается в помощи. Представители правопорядка вошли в квартиру, где обнаружили труп 31-летнего мужчины.
Причину смерти установит судмедэкспертиза.
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