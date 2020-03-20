ФОТО | В Силламяэ задержаны трое мужчин из-за торговли наркотиками

Полицейские Нарвского отделения полиции в последние две недели проводили обыски в Силламяэ, в результате чего под стражу были взяты трое мужчин, которым было предъявлено обвинение к обороте наркотиков в большом количестве.
Обыски были проведены в ходе уголовного делопроизводства, были изъяты разные наркотические средства в большом количестве, а также наличные, пишет полиция в Facebook.
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