ФОТО | В Силламяэ задержаны трое мужчин из-за торговли наркотиками

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Полицейские Нарвского отделения полиции в последние две недели проводили обыски в Силламяэ, в результате чего под стражу были взяты трое мужчин, которым было предъявлено обвинение к обороте наркотиков в большом количестве.