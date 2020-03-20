ФОТО | В Силламяэ задержаны трое мужчин из-за торговли наркотиками

Полицейские Нарвского отделения полиции в последние две недели проводили обыски в Силламяэ, в результате чего под стражу были взяты трое мужчин, которым было предъявлено обвинение к обороте наркотиков в большом количестве.
Обыски были проведены в ходе уголовного делопроизводства, были изъяты разные наркотические средства в большом количестве, а также наличные, пишет полиция в Facebook.
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Россиянин увидел свою жену в ролике и покончил с собой
МОН рассказал о переходе на "дистанционку"
Раскрыт обман заразившихся коронавирусом россиян