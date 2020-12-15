15.12.2020, 09:05

ФОТО: В Силламяэ дальнобойщик решил приготовить в кабине еду и устроил пожар


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ФОТО: В Силламяэ дальнобойщик решил приготовить в кабине еду и устроил пожар
Päästeamet

Сегодня рано утром в Силламяэ загорелся грузовой автомобиль.

15 декабря в 5.20 центр тревоги получил сообщение о том, что на парковке Силламяэского терминала открытым пламенем полыхает кабина грузового автомобиля. Выяснилось, что возгорание произошло в результате использования газовой горели для приготовления пищи.

При тушении возгорания пострадал водитель автомобиля. Его доставили в больницу.

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