15.12.2020, 09:05
ФОТО: В Силламяэ дальнобойщик решил приготовить в кабине еду и устроил пожар
Сегодня рано утром в Силламяэ загорелся грузовой автомобиль.
Сегодня рано утром в Силламяэ загорелся грузовой автомобиль.
15 декабря в 5.20 центр тревоги получил сообщение о том, что на парковке Силламяэского терминала открытым пламенем полыхает кабина грузового автомобиля. Выяснилось, что возгорание произошло в результате использования газовой горели для приготовления пищи.
При тушении возгорания пострадал водитель автомобиля. Его доставили в больницу.
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