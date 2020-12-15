ФОТО: В Силламяэ дальнобойщик решил приготовить в кабине еду и устроил пожар

15 декабря в 5.20 центр тревоги получил сообщение о том, что на парковке Силламяэского терминала открытым пламенем полыхает кабина грузового автомобиля. Выяснилось, что возгорание произошло в результате использования газовой горели для приготовления пищи.

При тушении возгорания пострадал водитель автомобиля. Его доставили в больницу.