ФОТО: В Швеции идут поиски эстоноземельца, который упал за борт судна Tallink

На время поисков корабль Baltic Queen полностью остановился. Читатель прислал Delfi фото поисков. Позже корабль продолжил путь в Стокгольм, хотя мужчину до сих пор не нашли.

Пресс-секретарь Tallink сообщил, что упавший за борт - мужчина из Эстонии возрастом около 30 лет.