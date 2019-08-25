25.08.2019, 15:19

ФОТО: В Швеции идут поиски эстоноземельца, который упал за борт судна Tallink

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rus.delfi.ee
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ФОТО: В Швеции идут поиски эстоноземельца, который упал за борт судна Tallink
Delfi lugeja

В воскресенье утром у берега Стокгольма за борт упал пассажир судна Tallink. К его поискам привлечены несколько отрядов и вертолетов, сообщает шведское издание Expressen.

На время поисков корабль Baltic Queen полностью остановился. Читатель прислал Delfi фото поисков. Позже корабль продолжил путь в Стокгольм, хотя мужчину до сих пор не нашли.

Пресс-секретарь Tallink сообщил, что упавший за борт - мужчина из Эстонии возрастом около 30 лет.

MS Baltic Queen ootamas järjekordset turistilaari Foto: Sten Sang
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