25.08.2019, 15:19
ФОТО: В Швеции идут поиски эстоноземельца, который упал за борт судна Tallink
В воскресенье утром у берега Стокгольма за борт упал пассажир судна Tallink. К его поискам привлечены несколько отрядов и вертолетов, сообщает шведское издание Expressen.
На время поисков корабль Baltic Queen полностью остановился. Читатель прислал Delfi фото поисков. Позже корабль продолжил путь в Стокгольм, хотя мужчину до сих пор не нашли.
Пресс-секретарь Tallink сообщил, что упавший за борт - мужчина из Эстонии возрастом около 30 лет.
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