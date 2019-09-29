ФОТО | В Сауэ водитель заснул за рулем и вылетел в кювет

Утром около 7 часов в Центр тревоги поступило сообщение об аварии в волости Сауэ, в деревне Пяллу. Водитель микроавтобуса Volkswagen вылетел в кювет.
Скорая на месте происшествия осмотрела 59-летнего водителя микроавтобуса. К счастью, водитель травм не получил. Как сообщается, по всей видимости, водитель заснул за рулем. Признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружено.
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