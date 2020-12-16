ФОТО | В самом центре Таллинна мужчина въехал в столб и нарушил движение

В среду вечером в центре столицы - на бульваре Мере, - автомобиль врезался в столб и затруднил движение в сторону из центра к Горхоллу.
По предварительной информации, водитель получил легкие травмы.
Тем не менее, его унесли на носилках с места происшествия в машину скорой помощи и отправили в больницу.
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