ФОТО | В Саку один велосипедист сбил другого и скрылся. Полиция просит помощи(1)
11 июня в Саку произошла авария с участием двух велосипедистов.
11 июня в Саку произошла авария с участием двух велосипедистов.
В 16:56 центр тревоги получил сообщение о аварии на Мяннику теэ в деревне Таммемяэ в волости Саку, где велосипедист, чья личность на настоящий момент не установлена, на велосипедно-пешеходной дороге стал совершать обгон другого велосипедиста, 17-летней девушки, в результате чего произошло столкновение.
Сначала первый велосипедист остановился, но позже скрылся с места происшествия. Девушка была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.
По словам очевидцев, уехавший мужчина был примерно 50 лет, 180 см, крепкого телосложения, у него седые волосы средней длины и седая борода. На нем был шлем, оранжевая майка, темные брюки и походные ботинки.
Его велосипед был черного цвета с деталями зеленого цвета.
Полиция просит помощи в поисках скрывшегося велосипедиста. Связаться можно по номеру 612 3000 или имейлу pohja.lmt@politsei.ee.
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