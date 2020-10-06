ФОТО | В России задержали военного и его брата по делу о передаче Эстонии гостайны

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ "Интерфаксу" сообщили, что брат военного постоянно проживал на территории Эстонии. В отношении обоих задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

За госизмену предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.

Полиция безопасности Эстонии (КаПо) ситуацию не комментирует.

Пресс-секретарь КаПо Харри Пуусеп объяснил, что Полиция безопасности комментирует контрразведку как одно из своих основных задач лишь в случае, если в ходе уголовного производства задержано лицо, работающее на иностранную разведку, или же когда дается обзор деятельности в ежегоднике.

В данной ситуации это ни один из этих случаев, подчеркнул Пуусепп.