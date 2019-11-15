15.11.2019, 14:40
ФОТО: В результате ДТП в Маарду погиб человек
В пятницу днем в результате ДТП на улице Кеэмикуте в Маарду погиб человек, передает rus.err.ee.
В пятницу днем в результате ДТП на улице Кеэмикуте в Маарду погиб человек, передает rus.err.ee.
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