15.11.2019, 14:40

ФОТО: В результате ДТП в Маарду погиб человек


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Pommikahtlus Narva mnt 13 juures
Foto on illustreeriv.Foto: Madis Veltman

В пятницу днем в результате ДТП на улице Кеэмикуте в Маарду погиб человек, передает rus.err.ee.

В Пыхьяской префектуре подтвердили факт гибели, полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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