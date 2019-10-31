ФОТО: В Рапламаа в пожаре погиб мужчина

В Центр тревоги сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме поступило в 19:59. Пожар был настолько сильным, что полностью уничтожил второй этаж.

Точные причины выяснит следствие. Спасатели напоминают: в каждом доме должен быть установлен дымовой датчик.