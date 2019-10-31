31.10.2019, 07:01

ФОТО: В Рапламаа в пожаре погиб мужчина


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Tulekahju Raplamaal Foto: Kaspar Pokk

Вчера в волости Кехтна в Рапламаа в пожаре погиб мужчина.

В Центр тревоги сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме поступило в 19:59. Пожар был настолько сильным, что полностью уничтожил второй этаж.

Точные причины выяснит следствие. Спасатели напоминают: в каждом доме должен быть установлен дымовой датчик.

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