ФОТО | В Рапламаа пьяный водитель насмерть сбил гулявшую вдоль дороги женщину

Утром около 8 часов в Рапламаа близ деревни Сели произошло тяжелое ДТП. Ехавший по второстепенной гравийной дороге водитель наехал сзади на гулявшую вдоль дороги женщину, которая получила настолько тяжелые травмы, что скончалась на месте происшествия.
По словам находившихся на месте происшествия полицейских, водитель сам позвонил в Центр тревоги и вызвал помощь. Хотя водитель сначала утверждал, что у пешехода не было отражателя, на самом деле женщина использовала отражатель, чтобы сделать себя видимой. Вероятная причина ДТП выяснилась после проверки водителя, когда выяснилось, что 49-летний мужчина употреблял алкоголь.
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