ФОТО | В Рапламаа пьяный водитель насмерть сбил гулявшую вдоль дороги женщину

По словам находившихся на месте происшествия полицейских, водитель сам позвонил в Центр тревоги и вызвал помощь. Хотя водитель сначала утверждал, что у пешехода не было отражателя, на самом деле женщина использовала отражатель, чтобы сделать себя видимой. Вероятная причина ДТП выяснилась после проверки водителя, когда выяснилось, что 49-летний мужчина употреблял алкоголь.

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