ФОТО | В Рапламаа пьяный водитель без прав насмерть сбил гулявшую вдоль дороги женщину

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что ДТП произошло в 7:57 на 2-м километре шоссе Сели-Ангерья. О ДТП сообщил водитель автомобиля Volkswagen, который, как утверждается, наехал на 50-летнюю женщину. Хотя у пешехода был отражатель, водитель ее не заметил. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

49-летний водитель был на месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения. Вдобавок выяснилось, что у водителя нет водительских прав. Полиция доставила мужчину в отделение.

Более точные обстоятельства выяснит Ляэнеская префектура в уголовном производстве под руководством Ляэнеской окружной прокуратуры.