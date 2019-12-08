ФОТО | В Рапламаа пьяный водитель без прав насмерть сбил гулявшую вдоль дороги женщину(30)
Утром около 8 часов в Рапламаа близ деревни Сели произошло тяжелое ДТП. Ехавший по второстепенной гравийной дороге водитель наехал сзади на гулявшую вдоль дороги женщину, которая получила настолько тяжелые травмы, что скончалась на месте происшествия.
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