08.12.2019, 11:13

ФОТО | В Рапламаа пьяный водитель без прав насмерть сбил гулявшую вдоль дороги женщину

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Avarii Seli küla juures Foto: Kaspar Pokk

Утром около 8 часов в Рапламаа близ деревни Сели произошло тяжелое ДТП. Ехавший по второстепенной гравийной дороге водитель наехал сзади на гулявшую вдоль дороги женщину, которая получила настолько тяжелые травмы, что скончалась на месте происшествия.

Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что ДТП произошло в 7:57 на 2-м километре шоссе Сели-Ангерья. О ДТП сообщил водитель автомобиля Volkswagen, который, как утверждается, наехал на 50-летнюю женщину. Хотя у пешехода был отражатель, водитель ее не заметил. Пострадавшая скончалась от полученных травм на месте происшествия.

49-летний водитель был на месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения. Вдобавок выяснилось, что у водителя нет водительских прав. Полиция доставила мужчину в отделение.

Более точные обстоятельства выяснит Ляэнеская префектура в уголовном производстве под руководством Ляэнеской окружной прокуратуры.

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