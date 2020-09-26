ФОТО | В Рапламаа произошла тяжелая авария: водитель вылетел из машины и погиб

По предварительным данным, автомобиль Volkswagen отклонился с дороги влево. Его откинуло сначала на насыпь перекрестной дороги, а затем на саму дорогу. Автомобиль перевернулся на бок. 45-летний водитель в ходе происходящего вылетел из транспортного средства и от полученных травм скончался на месте.

Точные обстоятельства будут установлены в ходе расследования, но, по предварительной информации, мужчина не был пристегнут ремнями безопасности.

Как отмечает полиция, использование ремня безопасности не предотвратило бы аварию, но позволило бы избежать самых трагических последствий. ”Ремень безопасности может защитить пассажира, только если он пристегнут. Правильно пристегнутый ремень безопасности удерживает человека на своем сиденье и предотвращает возможность серьезных травм или вылета из машины во время езды ”, — пояснила оперативный руководитель Раплаского отделения полиции Серле Линдре.

В этом году на дорогах Эстонии погибли 42 человека и 1245 получили травмы. За аналогичный период прошлого года погибло 43 человека и 1351 человек получил травмы.