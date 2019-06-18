ФОТО | В Рапламаа пожар лишил семью дома и собаки

Находившиеся дома хозяева вышли из дома и увидели, что второй этаж уже горит открытым пламенем, после чего они вызвали спасателей. Все люди выбрались живыми и здоровыми, но в горящем доме осталась собака.

Сейчас спасатели Рапламаа и Ярвамаа еще проводят работы по тушению, но дом сгорел до того, что стал совершенно непригоден для проживания.