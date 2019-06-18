18.06.2019, 20:25
ФОТО | В Рапламаа пожар лишил семью дома и собаки
Сегодня в 18:12 в Центр тревоги поступил вызов: в Рапламаа в волости Кехтна загорелся дом. Хозяева успели выбраться из дома и не пострадали, но в горящем доме осталась собака.
Сегодня в 18:12 в Центр тревоги поступил вызов: в Рапламаа в волости Кехтна загорелся дом. Хозяева успели выбраться из дома и не пострадали, но в горящем доме осталась собака.
Находившиеся дома хозяева вышли из дома и увидели, что второй этаж уже горит открытым пламенем, после чего они вызвали спасателей. Все люди выбрались живыми и здоровыми, но в горящем доме осталась собака.
Сейчас спасатели Рапламаа и Ярвамаа еще проводят работы по тушению, но дом сгорел до того, что стал совершенно непригоден для проживания.
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