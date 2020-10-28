28.10.2020, 20:13
ФОТО | В Рапламаа лось бросился под колеса машины. Животное погибло, водитель - в больнице
Сегодня в 17.15 в Рапласком уезде близ села Лелле произошло ДТП: под колеса ехавшей в направлении Тюри машины бросился лось.
Сегодня в 17.15 в Рапласком уезде близ села Лелле произошло ДТП: под колеса ехавшей в направлении Тюри машины бросился лось.
За рулем легкового автомобиля находилась 61-летняя женщина, которой не удалось избежать столкновения. Она получила травмы и была доставлена в больницу. Животное погибло на месте происшествия.
Повреждения автомобиля оказались достаточно серьезными: его пришлось погрузить на эвакуатор. Лося увезли местные охотники.
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