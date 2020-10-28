28.10.2020, 20:13
ФОТО | В Рапламаа лось бросился под колеса машины. Животное погибло, водитель - в больнице(6)
Сегодня в 17.15 в Рапласком уезде близ села Лелле произошло ДТП: под колеса ехавшей в направлении Тюри машины бросился лось.
Сегодня в 17.15 в Рапласком уезде близ села Лелле произошло ДТП: под колеса ехавшей в направлении Тюри машины бросился лось.
За рулем легкового автомобиля находилась 61-летняя женщина, которой не удалось избежать столкновения. Она получила травмы и была доставлена в больницу. Животное погибло на месте происшествия.
Повреждения автомобиля оказались достаточно серьезными: его пришлось погрузить на эвакуатор. Лося увезли местные охотники.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ставим содовую смесь в духовку: через минуту внутри как новая
Попова назвала простой способ моментально «убить» коронавирус
Онколог назвал главного врага рака
Будьте осторожны при ношении медмасок! Не делайте ошибок