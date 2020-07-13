ФОТО | В Рапламаа фургон через полосу встречного движения влетел во двор частного дома(1)
Сегодня в 11:30 в Рапламаа, в деревне Валгу-Ванамыйза произошла тяжелая авария. 37-летний мужчина потерял управление над фургоном Volkswagen и через полосу встречного движения вылетел в деревья. Фургон остановился во дворе частного дома.
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