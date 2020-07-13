13.07.2020, 17:53

ФОТО | В Рапламаа фургон через полосу встречного движения влетел во двор частного дома

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Avarii Raplamaal.
Avarii Raplamaal.Foto: Kaspar Pokk

Сегодня в 11:30 в Рапламаа, в деревне Валгу-Ванамыйза произошла тяжелая авария. 37-летний мужчина потерял управление над фургоном Volkswagen и через полосу встречного движения вылетел в деревья. Фургон остановился во дворе частного дома.

Как можно видеть на фотографиях, машина получила серьезные повреждения, она практически полностью разрушилась.

Управлявший фургоном мужчина тяжело травмирован. Он сам смог вылезти после аварии из машины, но был медиками отправлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

По словам работающих на месте ДТП патрульных полицейских, водитель Volkswagen был трезв и обладает водительскими правами соответствующей категории.

Причины аварии выяснят в ходе расследования.

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