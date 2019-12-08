08.12.2019, 19:20
ФОТО | В Рапла загорелось подсобное здание гостевого дома. Огонь перекинулся и на гостевой дом
Строение горит открытым пламенем и огонь уже угрожает самому гостевому дому, сказал Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента.
Строение горит открытым пламенем и огонь уже угрожает самому гостевому дому, сказал Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента.
На данный момент неизвестно, чтобы при пожаре кто-нибудь пострадал, гостевой дом должен быть пуст. Спасатели поливают гостевой дом водой, чтобы он не загорелся, работа продолжается.
Фотограф Delfi сообщает с места происшествия, что работа спасателей все-таки не дала желаемого результата и пламя все же добралось и до гостевого дома.
Гостевой дом Йыэ находится в городе Рапла на берегу реки Вигала.
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