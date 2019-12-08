ФОТО | В Рапла загорелось подсобное здание гостевого дома. Огонь перекинулся и на гостевой дом

На данный момент неизвестно, чтобы при пожаре кто-нибудь пострадал, гостевой дом должен быть пуст. Спасатели поливают гостевой дом водой, чтобы он не загорелся, работа продолжается.

Фотограф Delfi сообщает с места происшествия, что работа спасателей все-таки не дала желаемого результата и пламя все же добралось и до гостевого дома.

Гостевой дом Йыэ находится в городе Рапла на берегу реки Вигала.