08.12.2019, 19:20

ФОТО | В Рапла загорелось подсобное строение гостевого дома. Огонь перекинулся и на главное здание


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Tulkahju Raplas, Jõe külalistemajas Foto: Siim Solman

Строение горит открытым пламенем и огонь уже угрожает самому гостевому дому, сказал Delfi пресс-секретарь Спасательного департамента.

На данный момент неизвестно, чтобы при пожаре кто-нибудь пострадал, гостевой дом должен быть пуст. Спасатели поливали гостевой дом водой, чтобы он не загорелся.

Фотограф Delfi сообщает с места происшествия, что работа спасателей все-таки не дала желаемого результата и пламя все же добралось и до гостевого дома.

Гостевой дом Йыэ находится в городе Рапла на берегу реки Вигала.

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