22.09.2019, 17:20

ФОТО | В ралли-парке Лайтсе ребенок упал с трибуны

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rus.delfi.ee
EST 16
Galerii: 4 pilti
Tribüün ja trossid Laitse rallipargis Foto: Delfi lugeja

Во время проходивших сегодня в ралли-парке Лайтсе соревнований произошел несчастный случай, когда отправившийся лазать на трибуну ребенок упал оттуда. Ребенок отделался испугом, но ему оказали первую помощь на месте и доставили дальше на осмотр.

Исполнительный директор ралли-парка Лайтсе Юллар Сувемаа подтвердил, что ребенок соскользнул вниз между платформой и тросом, но не пострадал. Он отметил, что тросы не предназначены для лазания и с годами ослабли.

Находившийся на месте читатель также описал, что тросы, по которым ребенок начал лазать, были ослаблены и в одном месте порваны, как видно на фотографии сверху. Также, по его словам, на трибуне из-за луж было скользко.

В полицию вызова относительно этого несчастного случая не поступало.

Tribüün ja trossid Laitse rallipargis Foto: Delfi lugeja
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