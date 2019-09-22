ФОТО | В ралли-парке Лайтсе ребенок упал с трибуны

Исполнительный директор ралли-парка Лайтсе Юллар Сувемаа подтвердил, что ребенок соскользнул вниз между платформой и тросом, но не пострадал. Он отметил, что тросы не предназначены для лазания и с годами ослабли.

Находившийся на месте читатель также описал, что тросы, по которым ребенок начал лазать, были ослаблены и в одном месте порваны, как видно на фотографии сверху. Также, по его словам, на трибуне из-за луж было скользко.

В полицию вызова относительно этого несчастного случая не поступало.

