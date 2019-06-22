ФОТО: В Раквере загорелся жилой дом. Находившиеся внутри люди смогли спастись

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В 10:40 Спасательный департамент получил сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на улице Тарту в Раквере, сообщила Delfi полиция.