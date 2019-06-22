22.06.2019, 15:58

ФОТО: В Раквере загорелся жилой дом. Находившиеся внутри люди смогли спастись

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rus.delfi.ee
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Elumaja põleng Rakveres Tartu tänaval Foto: Delfi lugeja

В 10:40 Спасательный департамент получил сообщение о пожаре в одноэтажном жилом доме на улице Тарту в Раквере, сообщила Delfi полиция.

Когда спасатели прибыли на место, дом пылал открытым пламенем.

Находившиеся внутри три человека сами выбрались наружу. Скорая помощь осмотрела двоих из них.

Причину возгорания выяснит следствие.

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