20.03.2019, 14:21
ФОТО: В районе Юри столкнулись грузовик и фургон
В Центр тревоги сегодня около 11 часов сообщили, что в Харьюмаа на 15 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа столкнулись грузовик и фургон.
В Центр тревоги сегодня около 11 часов сообщили, что в Харьюмаа на 15 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа столкнулись грузовик и фургон.
По первоначальной информации, в результате столкновения пострадали и люди, но скорая помощь осмотрела водителей и травм у них не было.
На месте происшествия движение было нарушено и дорога была покрыта осколками машин. К 12:30 дорога была очищена.
Водители обратятся в страховую фирму.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.