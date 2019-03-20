20.03.2019, 14:21

ФОТО: В районе Юри столкнулись грузовик и фургон


rus.delfi.ee
EST
Galerii: 5 pilti
Avarii Foto: Lugeja foto

В Центр тревоги сегодня около 11 часов сообщили, что в Харьюмаа на 15 километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа столкнулись грузовик и фургон.

По первоначальной информации, в результате столкновения пострадали и люди, но скорая помощь осмотрела водителей и травм у них не было.

На месте происшествия движение было нарушено и дорога была покрыта осколками машин. К 12:30 дорога была очищена.

Водители обратятся в страховую фирму.

Читайте также: