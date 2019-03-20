ФОТО: В районе Юри столкнулись грузовик и фургон

По первоначальной информации, в результате столкновения пострадали и люди, но скорая помощь осмотрела водителей и травм у них не было.

На месте происшествия движение было нарушено и дорога была покрыта осколками машин. К 12:30 дорога была очищена.

Водители обратятся в страховую фирму.