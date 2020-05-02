ФОТО | В Пылвамаа BMW вылетел с проезжей части: два человека погибли, два в больнице

Сегодня в деревне Абиссааре Пыльвамааского уезда в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека: 27-летний мужчина, который находился за рулем и 23-летняя женщина, которая была на заднем сиденье. Два пассажира получили ранения, оба в больнице. Один из них в тяжелом состоянии.

Сообщение об аварии на шоссе Саверна-Пилкузе в Центр тревоги поступило в 11:48.

По первоначальным данным, автомобиль BMW обгонял другой автомобиль на высокой скорости, однако водитель BMW не справился с управлением, вылетел с дороги в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП погиб водитель — 27-летний мужчина и 23-летняя женщина, которая была на заднем сиденье. Еще двое пассажиров BMW получили травмы, их доставили в больницу. По имеющейся на данный момент информации, состояние одного из них тяжелое.

У водителя BMW были водительские права. Водитель, а также другой пассажир, который сидел на переднем сиденье, были пристегнуты ремнями безопасности. Однако, как отмечает полиция, обстоятельства происшествия указывают на то, что пассажиры на заднем сиденье не были пристегнуты ремнями безопасности.

В ходе судмедэкспертизы будет установлено, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. Однако ранее он попадал в поле зрения полиции за вождение без прав, вождение в состоянии алкогольного опьянения и превышение скорости.

Дорожные условия на месте ДТП были хорошими. Тем не менее, полиция отметила, что у BMW были изношены шины.

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