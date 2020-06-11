ФОТО | В Пылва спасли провалившуюся в глубокую шахту собаку

Спасатели извлекли собаку из шахты, а при помощи соцсетей удалось найти хозяина животного. Как сообщили в Спасательном департаменте, по всей видимости, собака испугалась грозы и пыталась спрятаться.

Спасатели рекомендуют следить за домашними животными во время грозы и, если это возможно, то забирать в дом. Животные в панике могут нанести себе увечья или попасть в неприятную ситуацию.

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