ФОТО | В Пылва спасли провалившуюся в глубокую шахту собаку

10 июня поступило сообщение о том, что в волости Пылва, в деревне Каукси на заброшенном зернохранилище в шахту глубиной около трех метров упал пес.
Спасатели извлекли собаку из шахты, а при помощи соцсетей удалось найти хозяина животного. Как сообщили в Спасательном департаменте, по всей видимости, собака испугалась грозы и пыталась спрятаться.
Спасатели рекомендуют следить за домашними животными во время грозы и, если это возможно, то забирать в дом. Животные в панике могут нанести себе увечья или попасть в неприятную ситуацию.
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