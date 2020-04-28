ФОТО | В Пыльтсамаа задержали в стельку пьяного водителя мотовездехода

Вчера около 14 часов полицейские заметили в волости Пыльтсамаа, в деревне Эску на Кооли теэ едущий маленький красный мотовездеход, у водителя которого отсутствовал шлем. "Мы решили проверить водителя и дали ему сигнал остановиться. Мужчина остановил свое транспортное средство, и при движении к нему уже издалека было видно, что мужчина не совсем адекватный. При приближении к мотовездеходу уже явно чувствовался и запах алкоголя", — описала йыгеваский молодежный полицейский Кирли Кадастик, которая заметила на дороге подозрительного водителя.

Молодежный полицейский добавила, что при проверке личности мужчины и машины все выяснялись обстоятельства, которые для ответственного человека должны были бы исключить любую езду на этой машине. "Во-первых, обнаружилось, что мотовездеход не был зарегистрировал и ездить на нем по дороге вовсе нельзя, во-вторых, у мужчины отсутствовал защитный шлем, и наконец, при проверке на трезвость подтвердилась причина неадекватного состояния мужчины, покрасневших глаз и распространявшегося на несколько метров запаха алкоголя. А именно, водитель был в состоянии тяжелого опьянения. Мы отстранили 31-летнего мужчину от вождения, взяли его в свою машину и доставили прямиком в арестный дом вытрезвляться. В отношении совершившего ряд нарушений мужчины полиция начала делопроизводство", — добавила Кадастик.

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