ФОТО | В Пылтсамаа вылетел в кювет и упал на бок автомобиль спасателей. Они ехали устранять последствия другого ДТП

Автомобиль вез прицеп со средством для устранения нефтяного загрязнения. Спасатели направлялись в деревню Эску, чтобу убрать там бензин, разлившийся после ДТП.

Автоомбиль спасателей валетел в кювет и упал на бок. Одного спасателя доставили в Вильяндискую больницу на осмотр.

Спасательную команду Вильянди временно заменит команда из Тарту. Сейчас на вызовы реагирует команда Сууре-Яани.