23.02.2021, 15:18
ФОТО | В Пылтсамаа вылетел в кювет и упал на бок автомобиль спасателей. Они ехали устранять последствия другого ДТП
Около полудня произошло ДТП в деревне Выйсику в Пылтсамаа — на скользкой дороге автомобиль спасателей из Вильянди вылетел в кювет, хотя передвигался медленнее 50 км/ч.
Автомобиль вез прицеп со средством для устранения нефтяного загрязнения. Спасатели направлялись в деревню Эску, чтобу убрать там бензин, разлившийся после ДТП.
Автоомбиль спасателей валетел в кювет и упал на бок. Одного спасателя доставили в Вильяндискую больницу на осмотр.
Спасательную команду Вильянди временно заменит команда из Тарту. Сейчас на вызовы реагирует команда Сууре-Яани.
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