23.02.2021, 15:18

ФОТО | В Пылтсамаа вылетел в кювет и упал на бок автомобиль спасателей. Они ехали устранять последствия другого ДТП

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Põltsamaa lähedal sõitis suure libedusega kraavi Viljandi komando päästeauto Foto: Lõuna päästekeskus

Около полудня произошло ДТП в деревне Выйсику в Пылтсамаа — на скользкой дороге автомобиль спасателей из Вильянди вылетел в кювет, хотя передвигался медленнее 50 км/ч.

Автомобиль вез прицеп со средством для устранения нефтяного загрязнения. Спасатели направлялись в деревню Эску, чтобу убрать там бензин, разлившийся после ДТП.

Автоомбиль спасателей валетел в кювет и упал на бок. Одного спасателя доставили в Вильяндискую больницу на осмотр.

Спасательную команду Вильянди временно заменит команда из Тарту. Сейчас на вызовы реагирует команда Сууре-Яани.

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