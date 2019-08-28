ФОТО: В Пыхья-Таллинне вандалы атакуют уличные фотовыставки

”Действительно, вандалы активизировались этим летом. Коплиский парк, площадь Пельгулинна, Бета-променад, улица Теллискиви, площадка педе торговым центром ”Строоми” — везде мы вынуждены были восстанавливать наши выставки. Чаша терпения переполнилась, и мы взвешиваем возможность обратиться в правоохранительные органы”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Интересно, что в прошлом году с выставок была украдена лишь одна картина. Причем в действиях злоумышленников прослеживается одна закономерность: кражи чередуются с актами вандализма таким образом, что если с одной выставки пропадает фотография, то на следующей выставке две картины оказываются испорченными и так далее.

”Последнюю выходку вандалов запечатлели видеокамеры торгового центра ”Строоми”, что является для нас дополнительным аргументом для обращения в полицию. В то же время никто не запрещает возместить нанесенный ущерб добровольно, поэтому призываю нарушителей порядка связаться со мной. Если их раскаяние будет чистосердечным, то мы, может быть, примем их извинения”, — заметил Ярвелайд.

Организованные районной управой уличные фотовыставки проводятся в Пыхья-Таллинне уже третий год. Художественный проект продлится до середины сентября. Выставки проходят под открытым небом, каждую неделю свое творчество представляют новые авторы.

Следующие выставки пройдут на площади Вана-Каламая перед школой GAG и в начале улицы Соо.

