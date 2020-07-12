12.07.2020, 09:30
ФОТО | В Пыхья-Таллинне пьяный водитель без прав врезался в автобус
дополнено
Вчера вечером в 22:30 Центр тревоги получил сообщение, что на перекрестке улиц Сыле и Кольде произошло ДТП.
Вчера вечером в 22:30 Центр тревоги получил сообщение, что на перекрестке улиц Сыле и Кольде произошло ДТП.
По первоначальным данным, управлявший автомобилем Audi 50-летний мужчина двигался по улице Сыле со стороны улицы Маиси в направлении улицы Ванику. Водитель потерял управление машиной и врезался в левый бок маршрутного автобуса.
Управлявший автомобилем мужчина употреблял алкоголь, и у него не было водительских прав. Водителя и пассажира Audi доставили на осмотр в больницу. Точные обстоятельства случившегося выясняются.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Видео "неловкого момента" с Загитовой собрало 22 млн просмотров
Рудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»
О чем говорил друг с женой Норкина за несколько дней до её смерти
Тарасова отреагировала на присвоение Плющенко статуса тренера